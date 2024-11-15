В Киеве поймали наркоторговца: поставлял психотропы в ЕС и на оккупированные территории

Наркобизнес создал 25-летний житель Киева. Мужчина продавал запрещенные вещества через Telegram-каналы. Также фигурант наладил канал поставок психотропов, амфетамина и альфа-PVP в страны Европы и на оккупированные территории Украины. Наркотики маскировал в предметах бытовой техники.

Фото: полиция разоблачила наркоторговца (npu.gov.ua)

Клиенты платили за "товар" криптовалютой, что обеспечивало дополнительную анонимность. Ежемесячный доход наркоторговца составил около полутора миллионов гривен.

Правоохранители задокументировали факты пересылки запрещенных веществ логистическими компаниями по Украине и за ее пределами. В одном из пунктов пропуска изъяли 4 кг психотропов Alpha-PVP, скрытых в бытовой технике.

Также в грузовике на границе нашли 5 кг психотропного вещества Alpha-PVP, замаскированного в клининговом оборудовании. Также при обыске у фигуранта обнаружили авто, мобильные телефоны и деньги.

Общий вес изъятой наркотической продукции, которую злоумышленник намеревался переправить за границу, составляет более 9 кг, что по ценам "черного" рынка составляет около 6,5 млн. гривен.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 и ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 УКУ. Суд избрал меру пресечения в виде ареста. Мужчине грозит до 12 лет за решеткой.