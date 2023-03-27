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В Киеве поймали мужчину, запустившего салют на Борщаговке. Ему грозит 5 лет тюрьмы

Фото: в Киеве поймали мужчину, запустившего салют на Борщаговке (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве правоохранители задержали мужчину, запустившего во дворе многоэтажки на Борщаговке салют. Следователи сообщили ему о подозрении, фигуранту грозит до 5 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"К правоохранителям поступила информация о том, что неизвестный запустил салют в Святошинском районе столицы. Видео с фейерверками опубликовали во многих телеграмм-каналах", - рассказали в полиции.

Как составляли следователи, запускали во дворе дома по улице Александра Махова, а с места происшествия правоохранители изъяли использованную пиротехнику на 36 выстрелов.

Фото: в Киеве поймали мужчину, запустившего салют на Борщаговке (kyiv.npu.gov.ua)

После того, как полицейские опросили местных жителей и просмотрели видео с камер наблюдения нарушителя установили и задержали в порядке ст. 208 УПК РФ.

Им оказался ранее судимый за незаконное хранение наркотиков 28-летний уроженец Киевской области.

Как объяснил полицейским нарушитель, он приехал к другу на день рождения и "таким способом решил его поздравить".

Правоохранители провели обыски в квартире фигуранта, где изъяли остатки упаковки от фейерверка, зажигалки и одежду, в которой мужчина был одет во время совершения правонарушения.

По данному факту уже начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК - хулиганство, мужчине уже объявили подозрение, фигуранту грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее сообщалось, что 29 января, возле жилищного комплекса "Ривьера", в Киеве неизвестные устроили салют.

Добавим, также в Киеве правоохранители задержали мужчину, который в новогоднюю ночь запускал салюты в Подольском районе.

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