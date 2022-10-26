В Киеве сегодня снова будут отключать свет. Горожан разбили на три группы

"Все потребители электроэнергии Киева разделены на 3 группы. Каждая будет отключаться в определенный промежуток времени. Вам не нужно искать адрес в списке, достаточно просто ввести его в строку поиска и увидеть время потенциального отключения электроэнергии в течение дня и недели", - добавляет пресс-служба ДТЭК.

График адресов можно узнать по ссылке (возможна погрешность во времени в пределах 30-40 минут).

Отмечается, что в отдельных случаях отключение может длиться дольше 4 часов из-за масштабности повреждений энергосистемы.

Также в ДТЭК предупредили и о возможных авариях на распределительных сетях в результате перегрузки или, например, повреждения посторонними лицами.

"Если у вас после отключения по графику не появилось света - просим сообщать нам об этом через каналы коммуникации: Viber и Telegram бот, через наши страницы в соцсетях Facebook. Мы сделаем все необходимое, чтобы оперативно устранить аварию и вернуть вам свет", – добавляет пресс-служба.