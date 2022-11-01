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В Киеве сегодня будут выключать свет: что известно

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Киев, Вторник 01 ноября 2022 08:44
В Киеве сегодня будут выключать свет: что известно Фото: в Киеве сегодня будут выключать свет (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на вторник, 1 ноября, энергоснабжение в Киеве возобновили. Но его могут выключать из-за значительного дефицита в энергосистеме,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

"Энергоснабжение в Киеве восстановили. Но отключения применяют, поскольку дефицит в энергосистеме, после варварских атак агрессора, - значительный", - рассказал он.

По данным Кличко, водоснабжение в дома киевлян также полностью вернули.

"Спасибо специалистам "Киевводоканала" и ДТЭК, которые работали почти сутки, чтобы вернуть воду и свет жителям столицы", - добавил он.

Как сообщалось, ранее появились графики отключения света в Киеве.

Напомним, армия РФ атаковала украинские города ракетами около 7 утра 31 октября. В частности, в Киеве во время масштабной воздушной тревоги насчитали около десятка взрывов. Часть ракет была уничтожена силами противовоздушной обороны, однако некоторые из них попали в объекты инфраструктуры.

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