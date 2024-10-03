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В Киеве сегодня пройдут тактико-специальные учения: что планируют

Иллюстрированное изображение (facebook.com/UA.National Police)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 3 октября, в Киеве будут проходить тактико-специальные учения. Гражданских призвали воздержаться от фото и видеосъемок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

К учениям с использованием техники будут привлечены спасатели, правоохранители, а также экстренные службы

"В четверг, 3 октября, в Киеве состоятся тактико-специальные учения системы гражданской защиты... Если вы вдруг станете свидетелями части учений с использованием техники, воздержитесь от фото- и видеосъемки, пожалуйста", - пишет КГГА. 

Тактико-специальные учения системы гражданской защиты

Тактико-специальные учения системы гражданской защиты - это комплекс мероприятий, направленных на проверку и совершенствование готовности сил и средств гражданской защиты к реагированию на чрезвычайные ситуации. Они включают в себя симуляцию реальных условий, в которых органы управления, аварийно-спасательные подразделения и другие службы должны действовать слаженно и эффективно.

Во время таких учений проводятся разнообразные сценарии, имитирующие чрезвычайные ситуации, такие как природные катастрофы, техногенные аварии и другие. Участники получают возможность отработать свои действия, оценить готовность и скорость реагирования, а также выявить слабые места в системе. Таким образом, тактико-специальные учения способствуют повышению уровня безопасности населения и готовности органов власти к управлению кризисными ситуациями.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в начале года в течение трех дней продолжались военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева.

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Киев