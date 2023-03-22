В Киеве сокращают комендантский час: как будет работать транспорт

В связи с сокращением комендантского часа в Киеве с 26 марта общественный транспорт будет работать на час дольше.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
"С 26 марта в столице будет сокращен комендантский час. Он будет длиться с нуля часов до пяти часов утра каждый день. Изменения будут внесены и в работу общественного транспорта: он продолжит работу на один час", - сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Таким образом с 26 марта:
РБК-Украина напоминало основные правила и запреты во время комендантского часа.
К тому же в столице увеличат часы продажи алкоголя.
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