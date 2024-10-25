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В Киеве "Шахед" попал в жилой дом

Фото: в Киеве раздался взрыв (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Карина Левицкая

В Соломенском районе Киева сегодня, 25 октября, раздался взрыв. В одном из домов был замечен пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Киевской городской военной администрации и мэра Киева Виталия Кличко.

"В Соломенском районе столицы взрыв. Предварительно, вражеский "Шахед" попал в жилой дом. Экстренные службы следуют на место. Подробности впоследствии", - заявил Кличко.

В то же время в КМВА объяснили, что в результате атаки БПЛА армии России по Киеву Соломенском районе города в многоквартирном жилом доме возник пожар в отдельной квартире.

"В высотном доме, куда попал вражеский дрон, горят верхние этажи. Экстренные службы на месте", - заметил Кличко.

Обновлено в 21:40.

По данным КГГА, в Соломенском районе в многоквартирном доме по предварительной информации получили повреждения несколько квартир на верхних этажах здания.

"В доме в Соломенском районе, куда попал вражеский БПЛА, - пожар. Повреждены квартиры на 17, 18, 19 этажах. Все экстренные службы на месте", - сообщил мэр города.

 

Обновлено в 22:34.

Кличко сообщил, что спасатели вывели из здания более 100 человек.

"Информация о пострадавших сейчас уточняется", - заявил мэр.

Атака дронов на Киев

Сегодня вечером российские военные решили совершить очередную атаку на Украину. Часть "Шахедов" была направлена в Киев.

Незадолго до взрыва в городе киевляне получили сообщения от Воздушных сил, которые предупреждали, что дроны улетают из Киевской области в направлении Киева.

Заметим, что воздушная тревога объявлена сразу в нескольких областях.

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КиевАтака дронов