В Киеве развернут около 500 "пунктов несокрушимости": какие условия и адреса

В Киеве развернут примерно 500 "пунктов несокрушимости" для защиты жителей и гостей столицы во время чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Отмечается, что все такие объекты будут снабжены главными базовыми услугами:
Что есть в "Пунктах несокрушимости" (фото: nezlamnist.gov.ua)
Информацию об их расположении можно узнать в районных военных администрациях, органах местного самоуправления или по ссылке https://nezlamnist.gov.ua/
В одном таком пункте, в зависимости от условий, сможет одновременно находиться от 40 до 500 человек, причем нет никаких ограничений по времени пребывания.
"Военное руководство города призывает бизнес приобщаться к инициативе и создавать на базе своих заведений пункты обогрева. Это в будущем разгрузит "Пункты несокрушимости" и позволит большему числу жителей получить защиту в случае чрезвычайной ситуации", - сообщают в КГГА.
Отметим, что в настоящее время такие объекты разворачиваются по всей Украине. По состоянию на конец 23 ноября количество уже открытых пунктов составило 3024. Создаются "пункты несокрушимости" в связи с вражескими ракетными атаками по Украине и массовым обесточиванием по всей стране.
Напомним, ранее власти Киева заявляли, что в городе в случае чрезвычайных ситуаций зимой могут развернуть около тысячи пунктов обогрева для жителей столицы.
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