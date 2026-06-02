В Киеве разгорелся скандал из-за палаток в метро во время тревог: что известно

Главное: Суть скандала: Часть киевлян жалуется, что установленные на станциях метро палатки занимают слишком много места, из-за чего другим приходится тесниться.

Часть киевлян жалуется, что установленные на станциях метро палатки занимают слишком много места, из-за чего другим приходится тесниться. Позиция защитников: Другие горожане оправдывают палатки, отмечая, что они обеспечивают минимальный комфорт для семей с детьми во время длительных ночных тревог.

Другие горожане оправдывают палатки, отмечая, что они обеспечивают минимальный комфорт для семей с детьми во время длительных ночных тревог. Реакция КГВА: Пресс-секретарь ведомства Екатерина Поп заявила, что по результатам последней атаки в метро проведут дополнительные проверки.

Пресс-секретарь ведомства Екатерина Поп заявила, что по результатам последней атаки в метро проведут дополнительные проверки. Будет ли запрет: Никаких окончательных решений о запрете палаток пока не принято.

Никаких окончательных решений о запрете палаток пока не принято. Альтернативные варианты: Жителям столицы напоминают не ограничиваться только метрополитеном. Карта других доступных укрытий, подземных паркингов и помещений бизнеса всегда открыта в приложении "Киев Цифровой".

Из-за чего возник скандал

После массированной атаки РФ в ночь на 2 июня в соцсетях начали появляться жалобы от людей, которые прятались от обстрелов в столичном метро.

Пользователи писали, что на некоторых станциях из-за установленных палаток было сложно найти место для размещения. По словам киевлян, на площади, которую занимала одна палатка, могли бы расположиться несколько человек.

Некоторые отмечали, что из-за нехватки места людям приходилось сидеть на полу или тесниться рядом с незнакомцами.

В то же время другие пользователи встали на защиту семей с детьми и людей, которые вынуждены проводить в укрытиях по несколько часов или даже всю ночь. По их мнению, палатки помогают создать хотя бы минимальный комфорт во время длительных воздушных тревог.

Жители Киева возмущаются из-за палаток в метро во время воздушной тревоги (скриншоты из соцсети Threads)

Что говорят в КГВА

Пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп в эфире Ранок.LIVE сообщила, что после ситуации, которая возникла во время последней атаки, будут проведены дополнительные проверки.

По ее словам, работники метрополитена во время тревог помогают людям размещаться на станциях и пытаются максимально комфортно организовать пребывание граждан в укрытиях.

"Относительно ночной ситуации будут проведены проверки", - сказала Поп в эфире Новини.LIVE.

Она также отметила, что из-за статуса метро как объекта критической транспортной инфраструктуры говорить о существенном увеличении его вместимости сложно.

Однако КГВА планирует обсудить ситуацию с руководством Киевского метрополитена.

"Целесообразно пообщаться с руководством Киевского метрополитена и исследовать ситуацию с размещением или ввести оптимальные ограничения для повышения комфортности всех жителей", - отметила пресс-секретарь.

Могут ли запретить палатки

В КГВА не исключают, что вопрос использования палаток могут дополнительно изучить, однако пока никаких решений не принято.

Екатерина Поп отметила, что во время пребывания в укрытиях люди должны вести себя максимально толерантно друг к другу.

В КГВА напомнили об альтернативных укрытиях

В то же время в городской военной администрации призывают киевлян пользоваться не только метро.

Поп в эфире телемарафона отметила, что в приложении "Киев Цифровой" доступна интерактивная карта укрытий, где можно найти ближайшее безопасное место рядом с домом или местом пребывания.

Также к сети укрытий постепенно приобщаются подземные паркинги и помещения ответственного бизнеса, которые после проверок могут использоваться для защиты населения во время воздушных тревог.

В КГВА отмечают, что главным критерием для любого укрытия остается безопасность людей, поэтому вопрос расширения перечня таких объектов требует согласования со специалистами ГСЧС и гражданской защиты.