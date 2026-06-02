В Киеве разгорелся скандал из-за палаток в метро во время тревог: что известно

В Киеве вспыхнула дискуссия из-за палаток, которые жители столицы устанавливают на станциях метро во время массированных российских атак. Часть киевлян считает, что они занимают много места в укрытиях.
Главное:
После массированной атаки РФ в ночь на 2 июня в соцсетях начали появляться жалобы от людей, которые прятались от обстрелов в столичном метро.
Пользователи писали, что на некоторых станциях из-за установленных палаток было сложно найти место для размещения. По словам киевлян, на площади, которую занимала одна палатка, могли бы расположиться несколько человек.
Некоторые отмечали, что из-за нехватки места людям приходилось сидеть на полу или тесниться рядом с незнакомцами.
В то же время другие пользователи встали на защиту семей с детьми и людей, которые вынуждены проводить в укрытиях по несколько часов или даже всю ночь. По их мнению, палатки помогают создать хотя бы минимальный комфорт во время длительных воздушных тревог.
Жители Киева возмущаются из-за палаток в метро во время воздушной тревоги (скриншоты из соцсети Threads)
Пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп в эфире Ранок.LIVE сообщила, что после ситуации, которая возникла во время последней атаки, будут проведены дополнительные проверки.
По ее словам, работники метрополитена во время тревог помогают людям размещаться на станциях и пытаются максимально комфортно организовать пребывание граждан в укрытиях.
"Относительно ночной ситуации будут проведены проверки", - сказала Поп в эфире Новини.LIVE.
Она также отметила, что из-за статуса метро как объекта критической транспортной инфраструктуры говорить о существенном увеличении его вместимости сложно.
Однако КГВА планирует обсудить ситуацию с руководством Киевского метрополитена.
"Целесообразно пообщаться с руководством Киевского метрополитена и исследовать ситуацию с размещением или ввести оптимальные ограничения для повышения комфортности всех жителей", - отметила пресс-секретарь.
В КГВА не исключают, что вопрос использования палаток могут дополнительно изучить, однако пока никаких решений не принято.
Екатерина Поп отметила, что во время пребывания в укрытиях люди должны вести себя максимально толерантно друг к другу.
В то же время в городской военной администрации призывают киевлян пользоваться не только метро.
Поп в эфире телемарафона отметила, что в приложении "Киев Цифровой" доступна интерактивная карта укрытий, где можно найти ближайшее безопасное место рядом с домом или местом пребывания.
Также к сети укрытий постепенно приобщаются подземные паркинги и помещения ответственного бизнеса, которые после проверок могут использоваться для защиты населения во время воздушных тревог.
В КГВА отмечают, что главным критерием для любого укрытия остается безопасность людей, поэтому вопрос расширения перечня таких объектов требует согласования со специалистами ГСЧС и гражданской защиты.
Напомним, в ночь на 2 июня Россия осуществила один из самых масштабных воздушных ударов по Украине, применив 73 ракеты и 656 ударных дронов. По данным Воздушных сил ВСУ, среди них было восемь гиперзвуковых ракет "Циркон" - наибольшее количество таких ракет, использованных одновременно с начала полномасштабного вторжения.
Уже известно, что в Киеве погибли пять человек, еще около 65 - пострадали, среди них трое детей. Также из-за обстрела без электроснабжения остались десятки тысяч семей, однако энергетикам уже удалось восстановить свет для большинства потребителей. Спасатели продолжают тушить пожары, разбирать завалы и ликвидировать последствия удара.