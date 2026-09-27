RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Киеве российский дрон попал в 9-этажку

17:30 27.09.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Дроны снова атакуют столицу (Getty Images)

Вечером 27 сентября Россия снова атаковала Киев дронами - один из них атаковал жилой дом.

Об этом заявил киевский городской голова Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

По словам мэра, это произошло в одном из районов столицы.

"В Дарницком районе попадание БпЛА в 9-этажный жилой дом на уровне 4-5 этажей", - сообщил Кличко.

Он также добавил, что экстренные службы уже отправились на место.

Стоит отметить, что в течение суток враг неоднократно атаковал Киев дронами.

Так, ночью в Соломенском районе БпЛА попал в складское и другое нежилое здание. На одном из объектов возник пожар.

Уже утром в Шевченковском районе было зафиксировано попадание дрона в нежилое здание. Сначала сообщалось о трех пострадавших - женщине и двоих 16-летних детях. Медики осмотрели их и госпитализировали.

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших в районе выросло до четырех. Трех из них доставили в больницу.

Также в Голосеевском районе, предварительно, зафиксировано попадание в административное здание. Экстренные службы тоже работают на месте удара.

Обновлено в 17:47

Известно об одной пострадавшей женщине в результате попадания дрона в жилой дом в Дарницком районе.

Другие подробности сейчас уточняются.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевВойна России против УкраиныАтака дронов