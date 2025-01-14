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В Киеве ресторан отказал в обслуживании военному: начато уголовное дело

Фото: Полиция расследует отказ военному в обслуживании (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Киеве произошел конфликт между работником заведения и военнослужащим. Отказ объяснили тем, что владелец запрещает пускать военных.

В воскресенье вечером, 12 января, в одном из ресторанов в Оболонском районе произошел инцидент с участием военнослужащего, который пришел в заведение для того, чтобы выпить кофе.

На входе охрана остановила его и сообщила, что владелец ресторана запрещает пускать военных. В ходе дальнейшей беседы между работником заведения и посетителем возник конфликт, который закончился отказом в обслуживании.

Видео с этого инцидента было опубликовано в социальных сетях, что вызвало широкий резонанс среди пользователей.

Как отметили в полиции, по факту происшествия было начато уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу.

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента и устанавливают причины отказа военному в обслуживании.

 

 

Напомним, что в Виннице произошел конфликт с участием сотрудников полиции, военнослужащих ТЦК и СП и прохожих гражданских. Правоохранители остановили мужчину, который во время проверки документов назвал чужие анкетные данные.

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