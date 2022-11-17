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В Киеве рекордные отключения света: ответы на главные вопросы

Фото: в Киеве рекордные отключения света (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Сегодня, 17 ноября 2022 года, в Киеве фиксируют рекордные отключения света из-за последствий российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook CEO компании YASNO Сергея Коваленко.

"Целый день в Киеве действуют экстренные отключения, систему ограничили почти на 523 МВт. Это отключение - антирекорд за все время. Но от нас они не зависят", - отметил он.

По его словам, при обстрелах и после них растет число обращений в контакт-центры YASNO и облэнерго. За последние дни по Киеву поступило более 270 000 звонков. И контакт-центры не способны в течение часа обрабатывать по 10-15 000 обращений.

Ответы на главные вопросы

Первое: при экстренных отключениях неизвестно, когда они завершатся и как долго будут продолжаться. Эти отключения нельзя подстроить под потребность людей.

Второе: операторы не знают, как быстро восстановят сети после экстренных отключений. Оценку проводят энергетики, привлеченные к ремонтным работам. Из соображений безопасности они не дают информацию о повреждениях и статусе ремонтов.

Третье: не следует путать экстренные и стабилизационные отключения. Экстренные могут длиться дольше 4 часов, иногда гораздо дольше. Конечно, операторы смогут принять жалобу, но помочь вряд ли смогут.

Четвертое: энергоснабжение после экстренных отключений возобновляется только по указанию. Текущий статус отключений можно узнать на сайте YASNO и в чатах облэнерго.

Напомним, как заявил президент Украины Владимир Зеленский, на вечер 17 ноября более 10 млн украинцев остаются без света из-за последствий российских ударов.

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