В Киеве пройдет совместная выставка ДТЭК и Константина и Влады Либеровых

Так, 28 ноября в Киеве в центре современного искусства М17 открывается трехдневная совместная выставка "К свету/Into the Light" от ДТЭК и фотографов-документалистов - Константина и Влады Либеровых. Этот проект рассказывает о силе людей, которые своим трудом возвращают свет и надежду после самых темных дней", - говорится в нем.

Отмечается, что выставка станет визуальным продолжением одноименной книги, которую Либеровы презентуют впервые в Украине.

"Эта книга - о людях, которые не сдаются. О стране, которая держится на их ежедневном труде", - отмечают авторы проекта Константин и Влада Либеровы.

Выставка будет работать 28 ноября с 14:00-20:00, а также 29-30 ноября с 12:00-20:00 в центре современного искусства М17 по адресу ул. Антоновича, 102-104.

"Свет держится на людях - на тех, кто продолжает работать, помогать, восстанавливать, даже когда вокруг темнота. Именно эта человечность и сила духа дают Украине энергию двигаться вперед", - подчеркнули в ДТЭК.