В Киеве пройдет бизнес-конференция "Эффективное управление агрокомпаниями": программа мероприятия

Конференция этого года сфокусирована на переосмыслении подходов к ведению агробизнеса в условиях новой реальности, которая включает глобальные вызовы, изменения на международных рынках, военные угрозы и стремительную евроинтеграцию.

Организаторы обещают участникам практические инсайты от более чем 35 украинских и международных экспертов, обсуждение ключевых вопросов, нетворкинг для налаживания новых партнерств.

Участники получат доступ к сообществу Swapcard для общения до и после мероприятия и возможность профессионального усовершенствования.

Программа конференции

Конференцию откроют Алексей Соболев, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины и Лиcа Кестнер, глава регионального представительства IFC в Украине и Молдове.

Повышение конкурентоспособности украинского агро будет рассматриваться как лейтмотив конференции в соответствии с 4 контентными блоками:

1. Human resources management: откровенный разговор об управлении командами. Как бизнесу работать с ветеранами? Где искать лидеров? Как изменился опыт работника и что это значит для компании?

Ответы будут искать во время панельной дискуссии "Человеческий капитал 2.0: как война формирует новую эру управления талантами" при участии Романа Бондаря, старшего партнера Korn Ferry, Артема Беленкова, начальника штаба 412 полка беспилотных систем Nemesis и представителей Министерства по делам ветеранов Украины, сайта robota.ua, компаний МХП и "Континентал Фармерз Групп".

2. Farm: агросектор стоит на пороге больших изменений, где с одной стороны - цифровизация и новые технологии, а с другой -EU Green Deal, которая становится новой реальностью для украинских производителей.

Посетителей ждут:

Панельная дискуссия "AgriTech Talks: новая эра агроиндустрии".

Модератор: Наталья Никольская, исполнительный директор Diia.City United. Участники: Денис Башлык, заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины; Олег Щербатенко, основатель и CEO IT-Enterprise; Анатолий Безолюк, директор по агроинновациям DroneUA; Кирилл Науменко, CTO GigaCloud.

Презентация "Аграрный сектор в EU Green Deal: вызовы и возможности для Украины" от Марты Трофимовой , руководительницы устойчивого развития КЕРНЕЛ.

, руководительницы устойчивого развития КЕРНЕЛ. Панельная дискуссия "Низкоуглеродное развитие украинского аграрного сектора: зачем, как и кто?".

Участники: Константин Таранец, директор практики устойчивого развития и декарбонизации, EY Украина; Павел Гузырь, руководитель проектов по альтернативным каналам продаж "Агро Фабрика" ОТП БАНК; Владимир Пугачев, исполнительный и региональный директор Восточной Европы Donau Soja.

3. Plant: успешный урожай сегодня - это результат труда и точных технологий.

Различные подходы при панельной дискуссии "Plant vision 4K: технологии в фокусе" обсудят: Роман Сластьон, руководитель бизнеса в Украине ICL Growing Solutions; Николай Мазаный, генеральный директор ООО "Си-Эн-Эйч Индастриал Украина" (tbc); Роман Гринишин, генеральный директор Travelite AGRO, основатель фонда восстановления украинского села WRRU.

4. Global and investment: блок для тех, кто мыслит глобально и строит бизнес, покоряющий мир.

Фото: бизнес-конференция LFM (пресс-служба)

Наиболее насыщенная часть конференции охватит:

Презентацию от Марсия Ю , менеджера отраслевого направления MAS Europe IFC.

, менеджера отраслевого направления MAS Europe IFC. Панельную дискуссию "Инвестиции, выдерживающие изменение климата: будущее агросектора"

Спикеры: Алекс Лисситса, президент УКАБ, председатель совета директоров ИМК; Александр Муляр, старший специалист по сельскому хозяйству Всемирного банка; Дмитрий Скорняков, генеральный директор HarvEast; Олег Заплетнюк, генеральный директор ТАС Агро; Оскар Паулино, менеджер по устойчивому развитию São Martinho SA; Джулиана де Лавор Лопес, директор из ESG, коммуникаций и комплаенса AMAGGI; Рафаэль Карвалью Лима Биасоли, финансовый директор AMAGGI.

Презентацию "Аграрное экспортное портфолио Украины 2024" от Александры Авраменко , главы комитета по евроинтеграции УКАБ.

, главы комитета по евроинтеграции УКАБ. Hard talk от Бартоша Бжезинского , репортера POLITICO, и Тараса Качки , вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

, репортера POLITICO, и , вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Панельная дискуссия "Переработка, экспорт: как украинский агробизнес завоевывает мир".

Участники: Максим Шевчук, генеральный директор, собственник бизнеса AVA Group; Игорь Блистив, директор по глобальному маркетингу и инновациям Kormotech; Игорь Дидок, коммерческий директор Ma'Rijany Hemp Company.

Условия участия и регистрация

Учитывая фактор безопасности, точное место проведения будет сообщено зарегистрированным участникам.

Регистрация доступна по ссылке: https://cutt.ly/rrF7v3Sk

Действует специальное предложение: с промокодом RBC25 действует скидка 10%, которая суммируется с другими учетными условиями.