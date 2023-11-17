В Киеве проводят обыски в благотворительном фонде. Его подозревают в мошенничестве
В одном из столичных благотворительных фондов сегодня, 17 ноября, проходят обыски. Его подозревают в мошенничестве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
По данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь о Благотворительном фонде "Спаси родную страну".
"Оболонская окружная прокуратура города Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту возможных мошеннических действий со стороны представителей благотворительной организации по сбору средств на нужды украинских военных", - сообщили в прокуратуре.
По данным правоохранителей, в рамках начатого уголовного производства проверяется:
- законность деятельности благотворительного фонда,
- правомерность сбора ее представителями средств,
- их учета и целевого использования.
К тому же прокуратура сообщила, что в настоящее время допрашиваются лица, имеющие отношение к указанному благотворительному фонду, и принимаются меры по изъятию документации о его деятельности.
Фото: в благотворительном фонде проводятся обыски (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Кроме того, производится обыск по месту фактического осуществления деятельности благотворительного фонда.
Обвинения против фонда
Напомним, украинский ветеран обвинил благотворительный фонд "Спаси родную страну", собирающий деньги якобы на ВСУ, в мошенничестве. По словам мужчины, "волонтеры" угрожали военному и насмехались над его ранением.
Отметим, что в начале лета этого года украинские СМИ также обвиняли фонд "Спаси родную страну" в мошенничестве. Тогда группа молодых людей в центре Киева несколько месяцев собирала пожертвования якобы на помощь ВСУ.
При этом в ВСУ от так называемого благотворительного фонда помощь не получали.
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