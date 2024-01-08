В Киеве провалился асфальт из-за аварии. В полиции назвали участок, который лучше объехать

В Киеве, в Голосеевском районе, произошла авария на теплосети 8 января. В связи с этим обвалился асфальт на одном из участков дороги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.
"На улице Академика Заболотного в направлении Столичного шоссе движение транспорта временно затруднено из-за аварии на теплосети, которая повлекла за собой провал покрытия проезжей части", - говорится в сообщении.
Патрульные обеспечивают охрану места происшествия и сообщили о происшествии подрядные организации.
"Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!" - предупредили в полиции.
В Деснянском районе Киева, по улице Градинской (Троещина), во время движения загорелся троллейбус в понедельник, 8 января. Предварительно сообщают о поджоге изнутри салона.
А в воскресенье, 7 января, в Святошинском районе Киева прорвало водопровод и затопило улицу. Два дома остались без воды.
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