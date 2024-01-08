В Киеве провалился асфальт из-за аварии. В полиции назвали участок, который лучше объехать

"На улице Академика Заболотного в направлении Столичного шоссе движение транспорта временно затруднено из-за аварии на теплосети, которая повлекла за собой провал покрытия проезжей части", - говорится в сообщении.

Патрульные обеспечивают охрану места происшествия и сообщили о происшествии подрядные организации.

"Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!" - предупредили в полиции.

ЧП в Киеве

В Деснянском районе Киева, по улице Градинской (Троещина), во время движения загорелся троллейбус в понедельник, 8 января. Предварительно сообщают о поджоге изнутри салона.

А в воскресенье, 7 января, в Святошинском районе Киева прорвало водопровод и затопило улицу. Два дома остались без воды.