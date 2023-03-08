В Киеве просят сократить комендантский час: в КМВА ответили

В петиции призывается сократить продолжительность комендантского часа в Киеве с 00:00 до 05:00, сейчас он начинается в 23:00. По словам автора, в настоящее время большинство работников не имеют возможности вовремя попадать домой. При этом он предлагает в случае не сокращения комендантского часа - увеличить время движения общественного транспорта.

Петиция уже набрала более 6000 подписей, этого количества достаточно, чтобы чиновники рассмотрели ее.

Однако, по словам руководителя КМВА Сергея Попко, определенная продолжительность комендантского часа пока не изменится. Это связано с требованиями безопасности граждан, а также с содействием выполнению боевых или служебных задач ВСУ и правоохранителей.

Он отметил, что в КМВА регулярно пересматривают целесообразность продолжительности комендантского часа. Однако сократить его можно будет только после того, как военные получат для этого все основания. Это гарантия сохранности населения, возможность делать оборонные мероприятия, служебные, боевые задачки и т.д.

"Прошу всех отнестись с пониманием. Война не закончилась. Угрозы для столицы и ее жителей до сих пор существуют. И если Киев с каждым месяцем становится все безопаснее - то это заслуга всех структур, сил и ведомств, ежедневно работающих для вашей безопасности! И если для защиты и покоя людей нам нужно будет соблюдать определенный комендантский час - мы будем это делать. Для вашего же блага", - отмечает начальник КМВА.