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В Киеве и Белой Церкви было слышно взрывы: в ряде областей тревога из-за угрозы баллистики

Фото: человек спускается в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 30 июля, в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. В столице и Белой Церкви были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и Карту воздушных тревог.

По состоянию на 22:56 воздушная тревога была объявлена в Киеве. В 23.01 взрывы слышали в столице и в районе Белой Церкви (Киевская область).

В воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики с севера.

"Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь в укрытия", - подтвердили информацию в КГВА в 23:05.

Позже в 23:11 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киевской области работает ПВО. Он призвал людей не покидать укрытий.

Также в это время в ВС сообщили о скоростной цели в Полтавской области. Telegram Суспільне Полтава писал, что в Полтавской громаде были слышны звуки взрывов.

Обновлено в 23:36

В КГВА сообщили, что информация о взрывах в Киеве или о работе сил и средств противовоздушной обороны на территории столицы не соответствуют действительности.

"Доверяйте исключительно надежным и компетентным источникам информации", - написали в ведомстве.

Также в КГВА добавили, что сейчас воздушная тревога связана с угрозой баллистического вооружения. Людей призвали находиться в укрытиях до отбоя.

Обновлено в 23:41

Мониторинговый канал Карта воздушных тревог сообщил о взлете до 6-бортов Ту-95МС. Однако в Воздушных силах ВСУ об этом ничего пока не говорили.

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