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В Киеве раздался еще один взрыв: есть пострадавшие

Фото: в Киеве в результате взрыва пострадали два человека (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В четверг, 9 марта, в Киеве раздался еще один взрыв, два человека пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение киевского городского головы Виталия Кличко.

Кличко сообщил, что взрыв произошел в Святошинском районе. В результате взрыва пострадали два человека, им оказывают медицинскую помощь.

"Все службы направляются на место. Горят авто во дворе одного из жилых домов", - написал он.

Обновлено (7:41)

Кличко сообщил, что двое пострадавших были госпитализированы. В настоящее время три человека обратились за медицинской помощью.

Напомним, что российские кафиры 9 марта наносят ракетные удары по городам Украины. Объявлена воздушная тревога.

Еще один взрыв произошел в Голосеевском районе столицы.

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