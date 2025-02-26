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В Киеве раздались звуки взрывов на фоне атаки дронов

Фото: местные каналы пишут о работе ПВО (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 26 февраля, в Киеве прогремела серия взрывов. В это время враг атакует столицу ударными беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини".

"В Киеве раздаются взрывы, сообщили корреспонденты Суспільного", - говорится в сообщении в 23:50.

Местные каналы информируют о работе ПВО. Отметим, что воздушную тревогу в столице объявили менее часа назад, а еще раньше - в ряде других областей Украины. Причиной сигнала стали вражеские БпЛА.

В частности, в КГВА предупреждали об угрозе дронов, а в Воздушных силах ВСУ писали о БпЛА в направлении Киева. В то же время в Киевской области на фоне фиксации беспилотников работали силы ПВО.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:58 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Донецкой областях.

Напомним, что в Харькове во время атаки вражеских дронов прошлой ночью было зафиксировано три прилета в двух районах города - Киевском и Шевченковском. Один из беспилотников попал в многоэтажный дом, в результате чего были пострадавшие.

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