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В Киеве прогремели взрывы до тревоги, РФ ударила баллистикой

22:14 12.10.2026 Пн
2 мин
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: РФ атаковала Киев ракетами (Getty Images)

В Киеве сегодня, 12 октября, вечером прогремели взрывы. Их было слышно до объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В столице прозвучала серия взрывов. Только после этого прозвучала тревога, а Воздушные силы предупредили о том, что в сторону Киева летит скоростная цель.

Пока официальной информации и деталей об очередной российской атаке нет. Также военные или чиновники не называли причин, почему тревогу не объявили вовремя.

Мониторинговые каналы пишут, что даже информации о пусках не было, поэтому воздушную тревогу дали поздно.

К слову, ранее похожая ситуация была, когда россияне использовали для ударов по Киеву ЗРК С-400.

Обновлено 22:41

Советник президента Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил о том, что это уже не первый случай, когда разведка партнеров не фиксирует пуск из ЗРК С-400.

"Есть некоторые нюансы. Не стоит делать выводы преждевременно", - отметил он.

Обновлено 22:45

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в Днепровском районе был "прилет" ракеты по объекту транспортной инфраструктуры.

Разведданные США

Напомним, недавно США пригрозили Украине тем, что они не будут предоставлять Силам обороны разведданные в случае, если атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы будут продолжаться.

Сегодня, 12 октября, советник президента Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов рассказал о том, что в разведданные входит и информация о запуске российской баллистики.

Благодаря американцам украинские военные получают информацию об угрозе баллистического удара и могут заранее предупредить мирных жителей о пусках или подготовке к пускам.

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