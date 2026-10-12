В Киеве прогремели взрывы до тревоги, РФ ударила баллистикой

В Киеве сегодня, 12 октября, вечером прогремели взрывы. Их было слышно до объявления воздушной тревоги.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
В столице прозвучала серия взрывов. Только после этого прозвучала тревога, а Воздушные силы предупредили о том, что в сторону Киева летит скоростная цель.
Пока официальной информации и деталей об очередной российской атаке нет. Также военные или чиновники не называли причин, почему тревогу не объявили вовремя.
Мониторинговые каналы пишут, что даже информации о пусках не было, поэтому воздушную тревогу дали поздно.
К слову, ранее похожая ситуация была, когда россияне использовали для ударов по Киеву ЗРК С-400.
Обновлено 22:41
Советник президента Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил о том, что это уже не первый случай, когда разведка партнеров не фиксирует пуск из ЗРК С-400.
"Есть некоторые нюансы. Не стоит делать выводы преждевременно", - отметил он.
Обновлено 22:45
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в Днепровском районе был "прилет" ракеты по объекту транспортной инфраструктуры.
Напомним, недавно США пригрозили Украине тем, что они не будут предоставлять Силам обороны разведданные в случае, если атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы будут продолжаться.
Сегодня, 12 октября, советник президента Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов рассказал о том, что в разведданные входит и информация о запуске российской баллистики.
Благодаря американцам украинские военные получают информацию об угрозе баллистического удара и могут заранее предупредить мирных жителей о пусках или подготовке к пускам.