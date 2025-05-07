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В Киеве прогремели взрывы на фоне атаки баллистики

Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 7 мая в Киеве прогремели взрывы. Военные предупреждали, что есть угроза применения баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистики. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", - говорилось в сообщении в 01:00.

В воздушных силах ВСУ уточняли, что угроза существует с северо-восточного направления. Затем сообщили, что в направлении Киева летит скоростная цель.

Звуки взрывов в Киеве раздались примерно в 01:02. Через несколько минут мэр столицы Виталий Кличко проинформировал, что в столице работает ПВО.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:07 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

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