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В Киеве прогремели взрывы: работает ПВО

Фото: киевлян призвали находиться в укрытиях (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 27 июля, в Киеве были слышны звуки взрывов. Россияне атакуют столицу дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко и канал Киевской городской военной администрации (КГВА).

"По вражеским дронам работает ПВО! Призываем киевлян и гостей города оставаться в укрытиях", - говорится в сообщении в 22:31.

В то же время о работе сил противовоздушной обороны написал Кличко. За несколько минут до этого в городе был слышен по меньшей мере один звук взрыва.

Параллельно Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в направлении Киева летят ударные беспилотники. В последнем сообщении в 22:33 военные подтвердили, что город под атакой, поэтому призвали киевлян оставаться в укрытиях.

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:36 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Киеве, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.

Обстрел Украины

Отметим, что Россия ежедневно атакует Украину дронами. Не исключением стал и этот вечер.

Подробнее о том, где существует угроза применения беспилотников - читайте в материале РБК-Украина.

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