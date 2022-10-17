ua ru
Пн, 17 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги

Новина українською →
Киев, Понедельник 17 октября 2022 06:56
В Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги Фото: в Киеве прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В понедельник утром, 17 октября, в Киеве прогремели несколько взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Виталия Кличко.

Жителей просят оставаться в укрытиях. Возможно, работает ПВО.

Обновлено 06:59

"Взрыв в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на место. Детали позже", - написав Кличко.

Как сообщалось, российские оккупанты в четверг утром, 13 октября, атаковали иранскими дронами-камикадзе Киевскую область. Во время атаки были зафиксированы три обстрела Бучанского района.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб
Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб
DAILY
Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась
Роман Чернышевкорреспондент Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась