В Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги

В понедельник утром, 17 октября, в Киеве прогремели несколько взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Виталия Кличко.

Жителей просят оставаться в укрытиях. Возможно, работает ПВО.

Обновлено 06:59

"Взрыв в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на место. Детали позже", - написав Кличко.

Как сообщалось, российские оккупанты в четверг утром, 13 октября, атаковали иранскими дронами-камикадзе Киевскую область. Во время атаки были зафиксированы три обстрела Бучанского района.

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