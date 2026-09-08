В Киеве раздались взрывы из-за российской атаки баллистикой

В ночь на вторник, 8 сентября, в Киеве прогремели взрывы из-за баллистической атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и КМВА.
Еще до взрывов КМВА объявила воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников и призвала жителей пройти к ближайшим укрытиям.
Вскоре власти сообщили, что в городе активно работает ПВО, и попросили оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.
"Скоростная цель в Сумской области курсом на Киев", - предупредили военные.
7 сентября нанесли дроновый удар по Киевщине - в Бориспольской и Фастовской областях дроны уничтожили семь грузовиков и дважды атаковали логистический комплекс, из-за чего спасателям пришлось повторно тушить пожары.
Накануне под удар попал и Запорожье - ночью против 7 сентября "Шахеды" сожгли торговый центр City Mall вместе с оставшимся внутри товаром, хотя само заведение закрылось еще на прошлой неделе. Три беспилотника вызвали масштабный пожар, и спасателям пришлось ликвидировать сразу шесть очагов возгорания на площади 700 квадратных метров.