В Киеве раздались взрывы. Сообщают о работе ПВО

В ночь на 16 мая в Киеве раздались взрывы. Местные власти сообщают о работе ПВО.
Об этом сообщают корреспонденты РБК-Украина.
Обновлено 03:10
Киевская областная военная администрация предупреждает о ракетной опасности в регионе. Также сообщается о работе ПВО в области.
Обновлено 03:07
Корреспонденты сообщают о еще одной серии взрывов в столице.
Обновлено 03:02
Взрывы в городе продолжаются - их прозвучало уже около десяти. Киевская городская военная администрация сообщает о работе ПВО.
02:56
Сообщается о громком взрыве около 02:53. В городе и области объявлена воздушная тревога, всем рекомендуется находиться в укрытиях или соблюдать правила "двух стен".
Напомним, что в эту ночь в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.
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