RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве раздались взрывы. Сообщают о работе ПВО

Фото: в Киеве раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 16 мая в Киеве раздались взрывы. Местные власти сообщают о работе ПВО.

Об этом сообщают корреспонденты РБК-Украина.

Обновлено 03:10

Киевская областная военная администрация предупреждает о ракетной опасности в регионе. Также сообщается о работе ПВО в области.

Обновлено 03:07

Корреспонденты сообщают о еще одной серии взрывов в столице.

Обновлено 03:02

Взрывы в городе продолжаются - их прозвучало уже около десяти. Киевская городская военная администрация сообщает о работе ПВО.

02:56

Сообщается о громком взрыве около 02:53. В городе и области объявлена воздушная тревога, всем рекомендуется находиться в укрытиях или соблюдать правила "двух стен".

Напомним, что в эту ночь в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиеввибухиВойна России против Украины