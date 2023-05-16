В Киеве раздались взрывы. Сообщают о работе ПВО

Обновлено 03:10

Киевская областная военная администрация предупреждает о ракетной опасности в регионе. Также сообщается о работе ПВО в области.

Обновлено 03:07

Корреспонденты сообщают о еще одной серии взрывов в столице.

Обновлено 03:02

Взрывы в городе продолжаются - их прозвучало уже около десяти. Киевская городская военная администрация сообщает о работе ПВО.

02:56

Сообщается о громком взрыве около 02:53. В городе и области объявлена воздушная тревога, всем рекомендуется находиться в укрытиях или соблюдать правила "двух стен".