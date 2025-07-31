В Киеве прогремели мощные взрывы на фоне угрозы ракет

В частности, в 04:29 в Киеве второй раз за ночь объявили тревогу. Также сигналы тревоги прозвучали в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.

В то же время военные проинформировали, что существует ракетная опасность.

Так, через несколько минут стало известно от Воздушных сил, что через Черниговскую область залетели крылатые ракеты и направились в столицу.

В 04:40 в Киеве прогремели взрывы, вероятно, от ракет "Искандер К".