В Киеве прогремела серия мощных взрывов на фоне угрозы баллистики

Атака на Киев

В Киеве с 17:15 3 июля продолжается воздушная тревога с 35-минутным перерывом. Метро работает как укрытие. Падение обломков дронов зафиксировано уже в пяти районах, последствия вражеской атаки охватили более 13 локаций.

В Днепровском районе обломки упали возле учебного заведения и жилых домов. В Соломенском - несколько пожаров в жилых домах, зафиксированы вызовы медиков. В Святошинском районе произошел пожар во дворе дома, есть вероятные пострадавшие.

В Оболонском районе сообщение о возгорании на крыше 16-этажки не подтвердилось. В Дарницком районе обломки дронов упали на открытую территорию, без пожара и детонации.

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