RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве продолжаются экстренные отключения света, графики не действуют

Фото: в Киеве продолжаются аварийные отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве сегодня, 25 ноября, продолжают аварийные отключения света. Ранее опубликованные графики пока не работают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на энергетическую компанию Yasno.

"В Киеве по указаниям НЭК Укрэнерго применены экстренные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована", - говорится в сообщении.

Напомним, директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что в столице свет будут давать на 2-3 часа, пока АЭС и ТЭС не выработают достаточно энергии.

Также отметим, что по состоянию на вчерашний вечер около 70% жилищного фонда Киева находились в режиме аварийных отключений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киеввідключеня світлаЭлектроэнергия