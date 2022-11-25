В Киеве продолжаются экстренные отключения света, графики не действуют

"В Киеве по указаниям НЭК Укрэнерго применены экстренные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована", - говорится в сообщении.

Напомним, директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что в столице свет будут давать на 2-3 часа, пока АЭС и ТЭС не выработают достаточно энергии.

Также отметим, что по состоянию на вчерашний вечер около 70% жилищного фонда Киева находились в режиме аварийных отключений.

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