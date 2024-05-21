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В Киеве приостановили работу фуникулера: в чем причина

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве приостановили работу фуникулера по техническим причинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевпастранс в Telegram.

"Движение фуникулера остановлено по техническим причинам. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении. 

Столичный фуникулер

Канатная дорога в Киеве соединяет исторический Верхний город с Подолом. В городе всего две станции общественного транспорта. Канатная дорога в столице была впервые открыта в 1906-1905 годах.

Фуникулер в Киеве не работал с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. После освобождения Киевской области от российских захватчиков она была закрыта на ремонт. Подъемник возобновил полноценную работу в октябре 2022 года.

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Киев