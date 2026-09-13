В Киеве презентовали очерк о Харьковской наступательной операции под командованием Сырского

Что это за издание

Очерк "Харьковская наступательная операция 2022 года" был презентован 12 сентября в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне. Издание воспроизводит предпосылки, подготовку, ход и результаты операции, в ходе которой в сентябре 2022 года Силы обороны освободили Балаклею, Изюм, Купянск и сотни других населенных пунктов Харьковщины.

Мероприятие организовала Киевская школа государственного управления имени Сергея Нижнего. Очерк подготовили исследователи Научно-исследовательского центра гуманитарных проблем ВСУ Игорь Евсеев, Владлен Мараев и Александр Скрябин, работавшие с боевыми донесениями, материалами Генштаба и оперативной информацией.

Фото: Презентация очерка «Харьковская наступательная операция 2022 года» (facebook.com/kspaofsergiynizhnyi)

Что рассказал Сырский

Генерал рассказал о замысле операции, подготовке трех бригад и работе в условиях острого дефицита боеприпасов.

"Когда мы получили задачу готовить Харьковскую наступательную операцию, в ее успех фактически никто не верил. Нам потребовался примерно месяц на подготовку: необходимо было вывести из состава наших сил три бригады, перебросить их на Харьковское направление, провести полноценное планирование и решить вопрос обеспечения. Мы понимали все риски, но видели возможность достичь значительного результата", - отметил генерал.

По его словам, во время подготовки войска получали всего 20-30% от минимального количества боеприпасов, заложенного в план.

В результате операции Силы обороны освободили около 11,5 тысяч квадратных километров территории и более 500 населенных пунктов. Опыт Харьковской операции впоследствии использовался при планировании других наступательных действий.

Фото: Презентация очерка «Харьковская наступательная операция 2022 года» (facebook.com/kspaofsergiynizhnyi)

Оценка американского генерала

Отдельную оценку Сырскому дал генерал армии США в отставке, директор Центрального разведывательного управления США в 2011-2012 годах Дэвид Петреус.

"Мой опыт не может сравниться с опытом генерала Сырского. Я впервые встретился с ним в Краматорске в 2019 году и сразу был поражен. Было понятно, что он очень компетентный и профессиональный человек, которого уважают солдаты и офицеры. В то же время он был очень скромный. лидером", - сказал Дэвид Петреус.

Что сказали другие участники

К обсуждению присоединились председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, харьковский мэр Игорь Терехов, а также британский предприниматель и филантроп лорд Майкл Эшкрофт.

Фото: Презентация очерка «Харьковская наступательная операция 2022 года» (facebook.com/kspaofsergiynizhnyi)

Стефанчук подчеркнул, что издание хранит память о людях, которые увольняли Харьковщину, и позволяет осмыслить профессиональный опыт операции.

"Презентованная сегодня книга — это больше, чем хроника событий. Это свидетельство об украинской борьбе, профессионализме и том, на что мы способны, когда действуем решительно, точно и вместе", - сказал Руслан Стефанчук.

Харьковский городской голова, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов поблагодарил военных за Харьковскую операцию и за то, что сегодня Харьков – украинский город.

"В первые дни было невероятное единение: военные, город, бизнес, обычные харьковчане - все работали ради одного. Но именно наши защитники разрушили планы врага и уберегли Харьков. Это их подвиг, который мы никогда не забудем. Харьковская операция изменила дух Украины и дух харьковчан, потому что люди постепенно стали возвращаться2. 320 тысяч человек, а сегодня в городе проживает уже около 1,4 миллиона.