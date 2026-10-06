В Киеве презентовали чувственный клип "Добровольці ТрО" о несокрушимости украинцев

В Киеве ко Дню территориальной обороны Украины представили сингл и видеоклип "Добровольці ТрО". Музыкальный проект посвящен военнослужащим и ветеранам Сил территориальной обороны ВСУ, павшим защитникам, военнопленным и семьям, которые продолжают ждать своих близких.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальные ресурсы Сил территориальной обороны ВСУ.

Песню"Добровольці ТрО" создали по инициативе общественной организации "Жінки ТРО". Автор текста композиции - Давид Стеблюк, исполнителем стал Юрий Сафронов.

Авторы посвятили свою работу не только бойцам, но и пропавшим без вести защитникам (фото: ТРО Медиа)

Видеоклип подготовили ТРО Медиа совместно с "Культурными Силами". В нем использовали документальные кадры формирования добровольческих подразделений в 2022 году, помощи гражданскому населению и боевой работы военнослужащих Сил территориальной обороны.

Героями видео стали люди, которые после начала полномасштабного вторжения покинули гражданскую жизнь и стали на военную службу.

Композиция рассказывает о цене свободы, годах войны, памяти о павших собратьях и ожиданиях тех, кто находится в плену или считается пропавшим без вести.

"За каждой из этих цифр - человек, который оставил гражданскую профессию, семью и привычную жизнь и стал военным. Клипе "Добровольці ТрО" сохраняет память об этом выборе и напоминает, какой ценой добровольцы защищают Украину", - сказал заместитель начальника штаба Командования Сил ТрО ВСУ.

Песня "Добровольці ТрО" стала частью культурного и коммуникационного проекта, призванного сохранять память о защитниках Украины и говорить о тех, кто продолжает ждать своих родных.

"Мы хотели создать что-то, что останется с нами независимо от того, сколько продлится ожидание. Что-то, что станет символом стойкости, памяти и веры. И хотя песня посвящена Силам территориальной обороны, в ней есть слово "добровольці". Для нас добровольці - это значительно шире, чем только конкретный род войск. Это все те, кто сознательно встал на защиту Украины, своих людей, своих семей и своего будущего", - отметила основательница ГО "Жінки ТРО" Марина Богуш.

По ее словам, отдельный смысл композиции связан с семьями военнослужащих, которые ждут возвращения своих близких.

"Мы хотели создать ее для тех, кто возвращается из плена, чтобы они знали: их ждали, о них помнили и за них боролись. Для тех, кто погиб, чтобы они никогда не были забыты. Для пропавших без вести - как символ нашей веры в их возвращение. Для военнослужащих и ветеранов - как знак нашего уважения, благодарности и поддержки", - рассказала представительница ГО "Жінки ТРО" Нина Ковалик.

ГО "Жінки ТРО" и ТРО Медиа презентовали клип о добровольцах (фото: ТРО Медиа)

Презентацию видеоклипа дополнила фотовыставка "Очі, що чекають" - адвокационная инициатива семей ГО "Жінки ТРО". Она посвящена семьям военнослужащих, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести, а также людям, которые продолжают бороться за возвращение своих близких.