ua en ru
Вт, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Киеве презентовали чувственный клип "Добровольці ТрО" о несокрушимости украинцев

09:41 06.10.2026 Вт
3 мин
aimg Наталия Гурковская
В Киеве презентовали чувственный клип "Добровольці ТрО" о несокрушимости украинцев Военнослужащий "Культурных Сил" Юрий Сафронов и автор слов Давид Стеблюк (фото: ТРО Медиа))
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Киеве ко Дню территориальной обороны Украины представили сингл и видеоклип "Добровольці ТрО". Музыкальный проект посвящен военнослужащим и ветеранам Сил территориальной обороны ВСУ, павшим защитникам, военнопленным и семьям, которые продолжают ждать своих близких.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальные ресурсы Сил территориальной обороны ВСУ.

Песню"Добровольці ТрО" создали по инициативе общественной организации "Жінки ТРО". Автор текста композиции - Давид Стеблюк, исполнителем стал Юрий Сафронов.

В Киеве презентовали чувственный клип &quot;Добровольці ТрО&quot; о несокрушимости украинцев
Авторы посвятили свою работу не только бойцам, но и пропавшим без вести защитникам (фото: ТРО Медиа)

Видеоклип подготовили ТРО Медиа совместно с "Культурными Силами". В нем использовали документальные кадры формирования добровольческих подразделений в 2022 году, помощи гражданскому населению и боевой работы военнослужащих Сил территориальной обороны.

Героями видео стали люди, которые после начала полномасштабного вторжения покинули гражданскую жизнь и стали на военную службу.

Композиция рассказывает о цене свободы, годах войны, памяти о павших собратьях и ожиданиях тех, кто находится в плену или считается пропавшим без вести.

"За каждой из этих цифр - человек, который оставил гражданскую профессию, семью и привычную жизнь и стал военным. Клипе "Добровольці ТрО" сохраняет память об этом выборе и напоминает, какой ценой добровольцы защищают Украину", - сказал заместитель начальника штаба Командования Сил ТрО ВСУ.

Песня "Добровольці ТрО" стала частью культурного и коммуникационного проекта, призванного сохранять память о защитниках Украины и говорить о тех, кто продолжает ждать своих родных.

"Мы хотели создать что-то, что останется с нами независимо от того, сколько продлится ожидание. Что-то, что станет символом стойкости, памяти и веры. И хотя песня посвящена Силам территориальной обороны, в ней есть слово "добровольці". Для нас добровольці - это значительно шире, чем только конкретный род войск. Это все те, кто сознательно встал на защиту Украины, своих людей, своих семей и своего будущего", - отметила основательница ГО "Жінки ТРО" Марина Богуш.

По ее словам, отдельный смысл композиции связан с семьями военнослужащих, которые ждут возвращения своих близких.

"Мы хотели создать ее для тех, кто возвращается из плена, чтобы они знали: их ждали, о них помнили и за них боролись. Для тех, кто погиб, чтобы они никогда не были забыты. Для пропавших без вести - как символ нашей веры в их возвращение. Для военнослужащих и ветеранов - как знак нашего уважения, благодарности и поддержки", - рассказала представительница ГО "Жінки ТРО" Нина Ковалик.

В Киеве презентовали чувственный клип &quot;Добровольці ТрО&quot; о несокрушимости украинцев
ГО "Жінки ТРО" и ТРО Медиа презентовали клип о добровольцах (фото: ТРО Медиа)

Презентацию видеоклипа дополнила фотовыставка "Очі, що чекають" - адвокационная инициатива семей ГО "Жінки ТРО". Она посвящена семьям военнослужащих, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести, а также людям, которые продолжают бороться за возвращение своих близких.

В Киеве презентовали чувственный клип &quot;Добровольці ТрО&quot; о несокрушимости украинцев
Культурно-художественный проект включает в себя тематическую фотовыставку (фото: ТРО Медиа)

Ранее мы также писали, что в Днепре военнослужащие установили национальный рекорд, надев на памятник Тарасу Шевченко самый большой в Украине маруновый берет.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Министерство обороны Украины Музыка
Новости
Россияне атаковали мост через Днепр в Запорожье: количество раненых выросло до пяти
Россияне атаковали мост через Днепр в Запорожье: количество раненых выросло до пяти
Аналитика
"Лоббирование – это влияние, у которого есть имя, адрес и подпись". Интервью с главой НАПК Виктором Павлущиком
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Лоббирование – это влияние, у которого есть имя, адрес и подпись". Интервью с главой НАПК Виктором Павлущиком