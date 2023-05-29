В Киеве задержали двух мужчин, которые снимали работу ПВО

Сообщается, что 29 мая на спецлинию 102 поступило сообщение от местной жительницы о том, что двое неизвестных мужчин снимали работу ПВО. На место происшествия были направлены патрульных полицейских и сотрудников уголовного розыска.

В течение часа 23-летнего молодого человека правоохранители обнаружили на одной из улиц Святошинского района Киева. Для поиска другого в столице была введена специальная полицейская операция. Уже через полчаса 26-летнего водителя "БМВ" правоохранители остановили на улице Ушакова.

Местных жителей доставили в Святошинское управление полиции для объяснений, после чего передали сотрудникам Службы безопасности Украины для дальнейших процессуальных действий.

"Полиция Киева в очередной раз напоминает о запрете фото и видеофиксации работы ПВО! Сохраняйте информационную тишину, ведь молчание - надежный тыл наших защитников!", - подчеркнули правоохранители.

Ракетная атака РФ на Киев днем 29 мая

Сегодня днем в Киеве и части регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщали о работе ПВО в небе над столицей. Эта атака стала 16-й по счету с начала мая.

Обломки сбитых целей были найдены в нескольких районах Киева. А в области из-за атаки вспыхнул жилой дом. Подробнее о сегодняшней ракетной атаке РФ - читайте в материале РБК-Украина.