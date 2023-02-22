В Киеве на Позняках возобновили движение по улице, где прорвало трубу

Сегодня, 22 февраля, в результате повреждения трубопровода было перекрыто движение на перекрестке улиц Анны Ахматовой и Драгоманова. В настоящее время движение транспорта уже возобновлено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
"Специалисты "Киевводоканала" локализовали утечку воды на перекрестке улиц Анны Ахматовой и Драгоманова", - заявили в КГГА.
По данным администрации, водоснабжение и движение транспорта возобновлено.
Напомним, сегодня в Киеве произошло повреждение трубопровода. В результате затопило ряд улиц.
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