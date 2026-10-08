В Киеве приостановили движение метро и части общественного транспорта

"По причине снижения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене временно приостановлены движение поездов и работа эскалаторов", - говорится в заявлении.

В КГГА добавили, что о возобновлении работы жителей столицы уведомят дополнительно.

На станциях уже образовались очереди. Люди вынуждены самостоятельно подниматься по неработающим эскалаторам.

РБК-Украина в пресс-службе метрополитена сообщили, что на "синей" и "зеленой" линиях постепенно восстанавливают движение поездов с увеличенными интервалами.

Движение поездов на "красной" линии приостановлено. В то же время все подземные станции работают как укрытие.

Киевская электричка тоже сообщила о проблемах с напряжением.

"Восстановление напряжения в контактной сети ожидаем в течение 30 минут. И уже готовимся отправляться поочередно за маршрутами по/против часовой стрелки", - говорится в заявлении.

Обновлено 18:49

В КГГА рассказали, что из-за снижения напряжения в сети временно приостановлено движение части общественного транспорта.

"Для перевозки пассажиров прорабатывается оперативное дублирование Борщаговской линии скоростного трамвая", - уточнили власти.

Обновлено в 19:26

Киевский метрополитен сообщил, что поезда возобновили движение по всем линиям столичного метро. Поезда курсируют с увеличенными интервалами:

"красная" линия - 10 мин;

"синяя" линия - 5 мин;

"зеленая" линия - 10 мин.

Все станции метро открыты на вход.