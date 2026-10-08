В Киеве приостановили движение метро и части общественного транспорта

Киевский метрополитен остановил все поезда и работу эскалаторов из-за снижения напряжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление КГГА.
"По причине снижения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене временно приостановлены движение поездов и работа эскалаторов", - говорится в заявлении.
В КГГА добавили, что о возобновлении работы жителей столицы уведомят дополнительно.
На станциях уже образовались очереди. Люди вынуждены самостоятельно подниматься по неработающим эскалаторам.
РБК-Украина в пресс-службе метрополитена сообщили, что на "синей" и "зеленой" линиях постепенно восстанавливают движение поездов с увеличенными интервалами.
Движение поездов на "красной" линии приостановлено. В то же время все подземные станции работают как укрытие.
Киевская электричка тоже сообщила о проблемах с напряжением.
"Восстановление напряжения в контактной сети ожидаем в течение 30 минут. И уже готовимся отправляться поочередно за маршрутами по/против часовой стрелки", - говорится в заявлении.
Обновлено 18:49
В КГГА рассказали, что из-за снижения напряжения в сети временно приостановлено движение части общественного транспорта.
"Для перевозки пассажиров прорабатывается оперативное дублирование Борщаговской линии скоростного трамвая", - уточнили власти.
Обновлено в 19:26
Киевский метрополитен сообщил, что поезда возобновили движение по всем линиям столичного метро. Поезда курсируют с увеличенными интервалами:
Все станции метро открыты на вход.
Напомним, в Киеве и в нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света. В ДТЭК официально подтвердили, что в столице действуют графики аварийных отключений электроэнергии.
Отметим, что идентичная ситуация в Сумской, Черниговской, Житомирской и Харьковской областях.