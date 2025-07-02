В Киеве сообщали о мощных взрывах на фоне атаки "Шахедов"

Атака дронов на Украину

Российская Федерация вечером среды, 2 июля, снова запустила по территории Украины ударные беспилотники.

По данным Воздушных сил, вражеские дроны были замечены еще около 21:30. Россияне запустили несколько групп в направлении Сумской области.

А уже в 22:30 стало известно, что ударные дроны движутся в направлении Черниговской области.