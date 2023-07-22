RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве вернут плату за парковку: названа дата и условия

Фото: В Киеве вернут плату за парковку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве вернут плату за парковку автомобилей с понедельника, 24 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Цифровой".

"В понедельник, 24 июля оплата парковки возобновится в городе и вернется в Цифровой", - говорится в сообщении.

Когда парковка будет платной

Парковка в столице на муниципальных паркингах будет платной только в будние дни с 8:00 до 22:00.

В остальное время в будни и круглосуточно в субботу и воскресенье - парковка бесплатная.

"Разрешите оповещения в настройках телефона и проверьте их подключение в разделе "Оповещения" в профиле, тогда каждый час мы будем напоминать об активной парковке. Если забудете завершить ее в 22:00 остановим парковку автоматически", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что если владельцы автомобилей не полагаются на оповещения или оставляют авто на паркинге после 22:00, необходимо установить автоматическое завершение парковки.

"Как только начнете парковку в приложении, нажмите на отметку "часы" и выбирайте, во сколько остановить", - говорится в сообщении.

Парковка в Киеве

С начала полномасштабной войны в Киеве сделали парковку на муниципальных площадках бесплатной. Однако в начале ноября в столице возобновили оплату за парковку, а тарифы на почасовую стоянку увеличились.

Также отметим, что в Киевес 26 марта сократили комендантский час. Теперь она длится с полуночи до пяти часов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев