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В Киеве вернули графики стабилизационных отключений света

Фото: в Киеве вернули графики стабилизационных отключений света (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Благодаря совместным усилиям энергетиков в Киеве удалось улучшить ситуацию со светом. Столица наконец вернулась к стабилизационным графикам отключения света.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.

"Сегодня возвращаемся к графикам стабилизационных отключений, размещенных на сайте. Сможем их придерживаться в случае, если не будет новых атак", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко недавно предупреждал о том, что столица уже вскоре сможет вернуться к плановым отключениям электроэнергии.

Также недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что возможно Новый год украинцы встретят без аварийных отключений света.

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