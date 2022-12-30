В Киеве вернули графики стабилизационных отключений света

Благодаря совместным усилиям энергетиков в Киеве удалось улучшить ситуацию со светом. Столица наконец вернулась к стабилизационным графикам отключения света.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.
"Сегодня возвращаемся к графикам стабилизационных отключений, размещенных на сайте. Сможем их придерживаться в случае, если не будет новых атак", - пишет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко недавно предупреждал о том, что столица уже вскоре сможет вернуться к плановым отключениям электроэнергии.
Также недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что возможно Новый год украинцы встретят без аварийных отключений света.
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