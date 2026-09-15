В Киеве поврежден McDonald's в результате дроновой атаки: полиция показала фото

Как отметили правоохранители, российские войска утром 15 сентября атаковали столицу беспилотниками.

В результате ударов повреждены две АЗС в Дарницком и Голосеевском районах, складские помещения, ресторан быстрого питания и бизнес-центр.

Полиция прямо не называет название ресторана, но по фото можно заметить, что речь идет о McDonald's. РБК-Украина обратилось в компанию за комментарием.

Во время ночной и утренней атаки врага на столицу последствия атаки зафиксированы в Голосеевском, Дарницком, Оболонском и Соломенском районах.

В результате атаки погиб мужчина, находившийся неподалеку от АЗС в Дарницком районе.

Еще восемь человек в столице пострадали из-за очередного российского террора.

Напомним, что в "Укрнефти" и "Нафтогазе" уже подтвердили новые удары РФ по АЗС в Киеве.

Глава правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура сообщил, что во время утренней атаки 15 сентября снова были повреждены автозаправочные комплексы компании в Киеве. По его словам, это уже пятая атака на АЗС сети за короткое время.

Под удар на этот раз попали АЗС по левому и правому берегам столицы. На момент атаки станции не работали из-за воздушной тревоги, а персонал находился в укрытиях. Посетителей на территории АЗС не было.