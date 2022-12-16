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В Киеве повреждены несколько объектов энергообеспечения: какая ситуация со светом, водой и теплом

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате массированной ракетной атаки 16 декабря в Киеве получили повреждения несколько объектов энергообеспечения. В связи с этим в столице возникли перебои с электричеством, а также тепло- и водоснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в эфире телеканала "Киев".

"Попадание в несколько районов города. Россияне били по критическим инфраструктурным объектам города. На нескольких объектах энергообеспечения есть повреждения, поэтому сейчас в столице есть перебои со светом, водой, теплом", - сказал он.

Кличко также сообщил, что в Киеве могут быть перебои с мобильной связью и интернетом.

Детальнее о ситуации в городе рассказал начальник КМВА Сергей Попко.

Электроэнергия

В городе продолжаются аварийные отключения света. Движение электротранспорта, в том числе метро, временно приостановлено. На наземные маршруты после отбоя воздушной тревоги вместо трамваев и троллейбусов выводятся автобусы. Метрополитен продолжает работать как укрытие.

Водо- и теплоснабжение

Во многих районах Киева продолжаются отключения. Жителям советуют запастись водой из бюветов - как питьевой, так и технической.

Коммунальные и аварийные службы работают в усиленном режиме. В первую очередь над восстановлением тепло- и водоснабжения.

Отметим, что в столице открыты 430 стационарных "Пунктов несокрушимости", где можно согреться, получить горячие напитки, зарядить электронные устройства и воспользоваться интернетом.

Напомним, 16 декабря оккупанты нанесли очередной массированный обстрел по территории Украины. Из-за этого возникли перебои с электроэнергией в ряде регионов.

Оккупанты выпустили более 40 ракет по Киеву, силы ПВО сбили 37 из них. Кроме того, в столице есть пострадавший в результате вражеских обстрелов.

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