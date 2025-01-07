В Киеве чиновник "накрутил" цены на ремонт вентиляции в школе: ему сообщили о подозрении

Следователи Святошинского управления полиции установили, что осенью 2021 года чиновник заключил договор с подрядной организацией на выполнение ремонта вентиляционной системы одной из школ района.

Фото: Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.

В процессе утверждения документации руководитель управления образования не проверил рыночную стоимость строительных материалов, что привело к значительному завышению их цены. В результате местному бюджету был нанесен ущерб на сумму более 600 тысяч гривен.

По результатам расследования, которое проходило под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры, должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление властью или служебным положением.

Фото: Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с возможностью лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Следственные действия продолжаются, а дело передано в суд.