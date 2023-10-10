В Киеве предупредили об опасности из-за ухудшения погоды

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по городу Киеву", - говорится в объявлении.

По данным синоптиков, в ночь на 11 ноября будут заморозки в воздухе 0-2 градусов.

В Укргидрометцентре заявили о I ("желтом") уровне опасности из-за ухудшения погоды.

Жителей и гостей Киева предупредили о ночных заморозках 11 октября (фото: facebook.com/UkrHMC)

Похолодание 10 октября

Ранее в прогнозе погоды от Укргидрометцентра говорилось, что сильные заморозки ожидаются в Украине и сегодня. Причем не только на поверхности почвы, но и в воздухе.

Кроме того, в некоторых областях также ожидаются дожди.

Также сообщалось, что по прогнозу синоптиков, 11 октября в Украине будут сильные заморозки в воздухе 0-5° (II уровень опасности).