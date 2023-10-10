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В Киеве предупредили об опасности из-за ухудшения погоды

Фото: синоптики предупредили о заморозках в воздухе в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина).
Автор: Владимир Костырин

В Киеве ожидается ухудшение погодных условий из-за снижения температуры, и в ночное время прогнозируются заморозки в воздухе. В столице был объявлен I уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Украинский гидрометцентр.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по городу Киеву", - говорится в объявлении.

По данным синоптиков, в ночь на 11 ноября будут заморозки в воздухе 0-2 градусов.

В Укргидрометцентре заявили о I ("желтом") уровне опасности из-за ухудшения погоды.

Жителей и гостей Киева предупредили о ночных заморозках 11 октября (фото: facebook.com/UkrHMC)

Похолодание 10 октября

Ранее в прогнозе погоды от Укргидрометцентра говорилось, что сильные заморозки ожидаются в Украине и сегодня. Причем не только на поверхности почвы, но и в воздухе.

Кроме того, в некоторых областях также ожидаются дожди.

Также сообщалось, что по прогнозу синоптиков, 11 октября в Украине будут сильные заморозки в воздухе 0-5° (II уровень опасности).

Ранее сообщалось, что недавно в Карпатах ударил мороз до -6 градусов.

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