В Киеве предупредили об опасной непогоде, которая продержится до утра

В Киеве предупредили о непогоде со второй половины дня. Сильный туман удержится до утра 11 декабря.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал украинского гидрометцентра.
"Во второй половине дня с содержанием до конца суток 10 декабря, ночью и утром 11 декабря туман, видимость 200-500 м (и уровень опасности)", - пишет пресс-служба.
Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня 10 декабря, с ночи в Украине ожидаются сильные дожди, снегопады, а утром - туман.
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