В Киеве предупредили об опасной непогоде, которая продержится до утра

В Киеве предупредили о непогоде со второй половины дня. Сильный туман удержится до утра 11 декабря.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал украинского гидрометцентра.

"Во второй половине дня с содержанием до конца суток 10 декабря, ночью и утром 11 декабря туман, видимость 200-500 м (и уровень опасности)", - пишет пресс-служба.

Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.