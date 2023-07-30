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В Киеве начали демонтаж герба на монументе "Родина-Мать": фото

Фото: в Киеве начали демонтаж герба на монументе "Родина-Мать" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве начались работы по демонтажу советского герба на монументе "Батькивщина-Мать". Новый символ монумент получит уже ко Дню независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики Украины.

"Ко Дню Независимости, 24 августа, монумент официально получит новый символ - украинский трезубец", - пишет Минкульт.

 

Фото: в Киеве начали демонтаж герба на монументе "Батькивщина-Мать" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Декоммунизация "Родины-матери"

Сейчас на монументе размещен герб Советского союза, поскольку он был установлен еще во времена СССР. Вместо него планируют установить Государственный герб Украины - Трезубец.

Между тем, национальный музей истории Украины во Второй мировой войне решил переименовать монумент "Батькивщина-мать" в "Украина-мать".

 

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КиевРодина-мать