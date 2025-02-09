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В Киеве платежки за воду "выросли" в четыре раза: водоканал говорит о сбое в системе

Фото: в "Киевводоканале" сообщили о сбое в системе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Жители Киева получили платежки за воду с большим тарифом. "Киевводоканал" отрицает повышение цен и говорит о сбое в системе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевводоканал" в Facebook.

Киевляне в сети сообщили, что получили квитанции, где в платежках за январь отображается тариф на поставку холодной воды в четыре раза больше, чем обычно.

"Подчеркиваем, что эта информация не соответствует действительности! Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения применяются на уровне тарифов, которые применялись по состоянию на 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Как отмечает "Киевводоканал", несоответствия в начислениях возникли из-за технического сбоя с обработкой информации в платежных системах. В биллинговой системе "Киевводоканала" начисления отображаются верно.

"Советуем потребителям сегодня не осуществлять платежных операций, пока проблема не будет исправлена", - добавили коммунальщики.

Тарифы на коммуналку

Во время военного положения некоторые тарифы на коммунальные услуги заморожены. Мораторий запрещает повышение цен на отопление, газ и горячую воду. На остальные тарифы мораторий не распространяется.

Летом в Украине повысили цену на свет. Украинцы платят за электроэнергию по тарифу 4,32 гривны за киловатт.

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