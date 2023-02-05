RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве планируют создать электронный проездной: когда он может появиться

Фото: в Киеве планируют в этом году ввести электронную проездную карточку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Киев намерен создать электронный проездной билет. Он может появиться уже в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя цифровой трансформации Киева Петра Оленича в эфире телеканала "Киев".

По его словам, электронная проездная карта появится в приложении "Киев Цифровой".

Сейчас киевляне могут приобрести одноразовый билет в приложении, но планируется, что жители столицы смогут купить онлайн многоразовый электронный проездной.

"В этом году у нас запланировано внедрение электронной карты, которая будет мультиинструментом и обеспечит использование смартфонов в качестве проездных билетов. Это возможно делать сейчас с помощью Google Pay банковской картой для разовых поездок. В будущем будет уже цифровая трансформация, и мы откажемся от пластика", - сказал Оленич.

Напомним, ранее мы сообщали, что на всех автобусных маршрутах коммунального транспорта в Киеве можно оплатить проезд банковской картой.

Также теперь оплатить проезд картой можно в Киевской городской электричке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев