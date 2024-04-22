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В Киеве планируют ремонт тоннеля между двумя станциями метро: остановят ли движение поездов

Фото: тоннель в Киеве отремонтируют между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Киеве планируется капитальный ремонт тоннеля между станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко". Полностью останавливать поезда не собираются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как отмечается в сообщении, станции метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" были введены в эксплуатацию в 1980 году и нуждаются в плановом капитальном ремонте части участка тоннеля.

"Капитальный ремонт тоннелей между этими станциями, который планировали заранее, будут выполнять без остановки движения поездов. Окончательные проектные решения будут определяться после государственной экспертизы", - сообщили в пресс-службе.

В КГГА добавили, что эти станции и перегонные тоннели работают в обычном режиме как для пассажирских перевозок, так и для круглосуточного укрытия населения во время воздушной тревоги.

"Киевский метрополитен заблаговременно будет информировать пассажиров о начале ремонтов и других работ, которые могут повлиять на режим работы метро", - добавили в пресс-службе.

Ремонт тоннеля

В прошлом году заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил, что на участке между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" киевского метрополитена проседает тоннель.

В то же время, движение поездов перекрывать полностью не будут. Скорее всего, на участке организуют поочередное челночное движение одним туннелем в обе стороны.

Ожидается, что работы начнутся летом 2024 года. Новая схема организации движения будет предусматривать более длинные интервалы между поездами. "Киевпасстранс" организует дополнительные маршруты наземного транспорта.

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