В Киеве после обстрелов ограничили работу метро

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА .

"Столичное метро работает в ограниченном режиме, поскольку большое количество людей использует его как укрытие. Высадка пассажиров производится только на тех станциях, где нет большого скопления людей", - пояснили в столичной администрации.

Как отметили в КГГА, за изменениями в работе киевского метро можно следить за сообщениями на станциях.

Около 15:15 в КГГА заявили, что метро начало возобновлять работу в обычном режиме, но на это уйдет некоторое время.