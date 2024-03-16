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В Киеве поднялся уровень воды в Днепре: есть ли угроза подтопления домов

Иллюстративное фото: в Киеве поднялся уровень воды в Днепре (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Уровень воды в Днепре в пределах Киева снова поднялся. Но аварийные подтопление в столице пока не фиксируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

"Уровень Днепра в пределах Киева поднялся до своего абсолютного максимума с начала 2024 года", - говорится в сообщении.

По состоянию на 16 марта уровень воды зафиксирован на отметке 601 см, температура воды - 3,9 градуса. За последнюю неделю уровень поднялся на 60 см, наблюдается значительное колебание воды в течение суток.

Причиной поднятия уровня является увеличение сбросов воды из Киевского водохранилища из-за пропуска весеннего половодья. Поэтому наблюдается начальное затопление пойм и пониженных приречных территорий.

Установлен первый (желтый) уровень угрозы в Киеве. По прогнозам синоптиков, по меньшей мере, до 19 марта уровень Днепра в Киеве будет удерживаться выше отметок.

"По состоянию на 16 марта аварийные подтопления по городу не зафиксированы. Промышленные объекты и жилые массивы города вне опасности. Мониторинг нынешнего половодья продолжается", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Паводок в Киеве

Напомним, в прошлом году весной в Киеве фиксировали сильный паводок. Часть территории на левом берегу столицы была подтоплена. В частности, речь идет о Гидропарке.

В Киеве были подтоплены частные дома, гаражи, пляжи. Ситуация стабилизировалась к концу мая.

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