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В Киеве переименуют монумент "Родина-мать"

Фото: "Родину-мать" в Киеве переименуют (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне решил переименовать столичный монумент "Родина-мать".

Об этом сказал директор музея Юрий Савчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинское радио".

"У нас состоялось заседание ученого совета нашего музея, и на нем были приняты важные решения. Одно из них - переименование монумента "Родина-мать" в монумент "Украина-мать"", - рассказал Савчук, добавив, что для этого решения есть все основания.

Директор музея надеется, что окончательное решение о переименовании монумента в "Украина-мать" будет принято ко Дню независимости Украины, то есть до 24 августа.

"Должен быть соответствующий распорядительный акт, которым является приказ Министерства культуры и информационной политики. Мною был утвержден график необходимых действий, чтобы достичь этой цели в канун Дня независимости", - отметил он.

Декоммунизация "Родины-матери"

Напомним, сначала на монументе "Родина-мать" в Киеве решили сменить герб на щите. Сейчас там расположен герб Советского Союза, поскольку монумент был установлен во времена СССР. Однако после демонтажа советской символики на монументе установят Государственный герб Украины - Трезуб.

Как писало РБК-Украина, в Киеве уже начались работы по демонтажу советского герба и обновлению монумента "Родина-мать".

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КиевРодина-мать